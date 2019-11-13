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13 ноября 201915:47

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище умер конкурсант. Причиной смерти стали менингококковая инфекция и сепсис. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).

7 ноября 2019 года в 21:30 курсант обратился в поликлинику училища, его беспокоила высокая температура. Медицинская сестра нормализовала ее с помощью лекарства, после чего направила учащегося в подразделение и сказала, чтобы он явился на повторный прием на следующий день рано утром.

8 ноября курсант обратился в поликлинику вновь с жалобой на высокую температуру, а также боли в животе. Учащийся был осмотрен терапевтом, а в 8:30 его забрала скорая помощь в областную клиническую больницу Тюмени. В этот же день в 13:15 курсант скончался от молниеносного течения инфекции и сепсиса. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного департамента здравоохранения, ранее 21 курсант военного училища с профилактической целью из медицинского отделения были переведены в инфекционную больницу Тюмени. У всех наблюдались разные простудные заболевания от ОРВИ до ангины. В связи с возникшей ситуацией городская поликлиника провела вакцинацию всех контактных лиц, а также профилактическую антибиотикотерапию.

В настоящее время в военном училище проводится проверка Министерства обороны России в связи с инцидентом. Продолжается расследование уголовного дела.

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