Белоруссия получила два первых истребителя Су-30СМ

Вооруженные силы Белоруссии поучили два первых многоцелевых истребителя Су-30СМ. Боевые машины уже приземлились на авиабазе в Барановичах, что в Брестской области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное Министерство обороны.

Всего Белоруссия приобрела у России 12 истребителей Су-30СМ. В 2019 году корпорация "Иркут" должна передать заказчикам 4 самолета.

Су-30СМ – сверхманевренный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он способен разогнаться до 2350 километров в час и выдержать перегрузку до 9 g. Топлива в баках боевого самолета хватает на 3 тысячи километров.

Современная радиолокационная станция "Барс", установленная на Су-30СМ, замечает летательный аппарат противника на расстоянии до 140 километров. На борт истребитель берет до 8 тонн управляемых и неуправляемых ракет и бомб.