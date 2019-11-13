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13 ноября 201916:48

Делали подставы и запаривали дезу. Генерал рассказал, как ФСБ боролась с иностранными шпионами

В 90-е годы иностранные спецслужбы активно пытались проникнуть в российские Вооруженные силы и создать там полноценную агентурную сеть, рассказал генерал ФСБ Александр Безверхний.

Однако российским контрразведчикам удавалось "делать подставы, запаривать дезу", отвлекать шпионов и заставлять их думать, будто они все знают, заявил Безверхний в интервью агентству РИА Новости.

Именно так от зарубежных спецслужб удалось скрыть уникальные российские разработки. Благодаря труду отечественных силовиков, разведки других стран были буквально ошарашены, когда Владимир Путин объявил о создании не имеющих аналогов в мире комплексов, вроде "Авангарда" или "Посейдона".

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