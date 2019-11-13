Маргарита Симоньян: я не позавидовала бы своему мужу, если бы он меня ударил

Владимир Соловьев на радиостанции "Вести FM" провел опрос, который его страшно огорчил: треть женщин признались, что их били либо они подвергались насилию со стороны мужчин. Что делать и как с этим эффективно бороться? Ведущий в своей авторской программе на телеканале "Россия 1" попросил прокомментировать недавно произошедшие одна за другой жуткие истории в Петербурге и Москве главного редактора телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргариту Симоньян.

Слова, написанные ранее Симоньян в Twitter, оказались пророческими: "Если мужчина поднял на тебя руку, рано или поздно он тебя убьет. Это вопрос времени и возможности. Уходить надо с первого раза и навсегда". Через некоторое время пришла страшная новость из Санкт-Петербурга, где доцент, возомнивший себя Наполеоном, убил и расчленил 24-летнюю студентку. При этом выяснилось, что это не первый случай, когда он избивал женщин.

"Меня очень волнует, что думает об этом наше общество. Это показатель его развития, силы духа, милосердия и состояния здоровья. Весь мир движется вперед, и мы давно отошли от домостроя и не собираемся к нему возвращаться", — отметила Маргарита Симоньян. В прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" она еще раз обратилась ко всем женщинам: "Девушки, если мужчина один раз вас ударил или если вы точно знаете, что он бил свою бывшую, быстро собирайте вещи и уходите! Уходите далеко, навсегда и никогда не возвращайтесь, потому что он точно еще раз ударит, при этом сильнее и больнее. Такого человека ничего не остановит! Уважайте себя и не думайте, что это ваш последний шанс. У меня в семье никто никого не бил и никогда не поднимал руку. И я не позавидовала бы своему мужу, если бы он меня ударил!".

Кроме того, Маргарита Симоньян, ставшая совсем недавно в третий раз мамой, болезненно отреагировала и на московскую историю с несчастной молодой женщиной, выбросившейся из окна с двумя малолетними детьми. "Гормональный всплеск после родов — действительно неконтролируемая страшная вещь. Это тяжелое психологическое состояние ничем необъяснимо. Такая женщина ни в коем случае не должна оставаться одна. Существует ли у нас статистика, сколько женщин после родов предпринимают попытки суицида и убийства своих детей или страдают от тяжелой депрессии? Я такую статистику никогда не видела, хотя в целом интересовалась этой темой. Этим должно заниматься государство, собрать все данные и разобраться. Я думаю, что мы ужаснемся, когда их увидим", — пояснила Симоньян.