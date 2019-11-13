Арсен Венгер возглавил один из департаментов ФИФА

Известный французский тренер Арсен Венгер будет руководить департаментом развития мирового футбола ФИФА. Последним местом работы Венгера был лондонский "Арсенал", который он покинул в мае прошлого года.

70-летний Венгер будет отвечать за надзор и стимулирование роста и развития футбол, как мужского, так и женского футбол. Венгер станет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп. В его задачу входит участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.

Инициатором приглашения Венгера в ФИФА стал президент организации Джанни Инфантино. "Арсен Венгер поможет вернуть ФИФА в футбол, а футбол — в ФИФА", — приводит слова Инфантино ТАСС.