В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка

В Крыму ищут 5-летнюю девочку. По факту ее безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.

Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.

Когда он вернулся, ее дома не было. При этом дверь оказалась открыта, следов взлома не обнаружено.

О том, что ребенок пропал, отец сообщил утром 13 ноября.

Девочку искали по всему селу, но безрезультатно, сейчас поиски расширены.

Правоохранители распространили ее приметы в надежде, что кто-то ее видел и сообщит о местонахождении ребенка.