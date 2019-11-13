В США начались слушания по импичменту Дональду Трампу

Около двух часов назад в США стартовали слушания по импичменту Дональду Трампу. Трансляция из палаты представителей — главное блюдо американского телевидения. Демократы обставили все максимально торжественно. Ключевые свидетели-дипломаты больше похожи на персонажей телесериала — один в клетчатой бабочке, другой — в черном похоронном костюме. Основываясь на их показаниях, оппозиция намерена доказать виновность Трампа по двум пунктам — "предательство" и "взятка". Якобы он перешел черту, когда просил президента Украины запустить расследование против сына своего конкурента Байдена.

Первые пришли. Слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа в Конгрессе стартуют с показаний действующего посла США на Украине Уильяма Тейлора и помощника госсекретаря Джорджа Кента. Вот он в бабочке.

Впрочем, добрались до обоих не сразу. Слово взял и долго не отдавал глава комитета по разведке Адам Шифф. Начал он издалека. С фрагментов альтернативной истории.

"В 2014 году Россия напала на союзника США — Украину, чтобы не дать этой стране обратиться на запад и чтобы удовлетворить желание Владимира Путина перестроить границы Российской Империи. Совсем недавно Владимир Зеленский был избран президентом Украины, на основании обещаний закончить конфликт и покончить с коррупцией в стране. Он был новичком в политике и первым делом обратился к главному покровителю Украины — США. Вопрос состоит в том, не воспользовался ли действующий президент США уязвимостью президента Украины".

За говорящим маячит табличка с надписью 93. Поставили республиканцы. Столько дней Шиффу известно имя осведомителя, которое он и демократы не раскрывают. Скорее всего, речь идет о зарегистрированном демократе, бывшем сотруднике ЦРУ Эрике Чарамелла, который в том числе работал с американкой украинского происхождения Александрой Чалупой. "Когда перестанете его прятать", — настаивали сторонники Трампа.

Готовились к слушаниям демократы за закрытыми дверями. В знак протеста против этой подковерной тактики республиканцы даже штурмовали комнату на Капитолийском холме, где вели секретные допросы.

После этой вылазки главный куратор импичмента — глава комитета по разведке демократ Адам Шифф предложил сторонникам Трампа подать свой список свидетелей. Шифф готов позвать любого, кроме самых интересных. Осведомителя из разведки и двух Байденов.

"Если на слушания не будут приглашены такие свидетели как Хантер Байден и Джо Байден, чтобы они рассказали, что на самом деле происходило на Украине, потому что это бы объяснило мысли президента на тот момент, то ни о каком честном процессе не может быть и речи", — сказал Райнс Прибус, занимавший в 2017 году пост главы аппарата Белого дома.

Активно к этим слушаниям, конечно, готовились в Белом доме. В последние недели Трамп и высокопоставленные сотрудники его администрации в общей сложности встретились со 120 конгрессменами и 42 республиканскими сенаторами, чтобы поддержать командный дух.

За несколько часов перед началом слушаний в Twitter президента США появился новый ролик, посвященный импичменту.

Возмущен глава Белого дома исполняющим обязанности своей администрации Мико Малвейни. Да так, что даже хотел его уволить. От радикального шага, правда, предостерегли помощники. В середине октября на пресс-конференции Малвейни повел себя согласно поговорке про простоту, которая хуже воровства. Открыто заявил, что военная помощь Украине была заморожена, чтобы оказать давление на ее правительство с целью начала расследований против демократов.

Уволить Трамп хотел и генерального инспектора разведсообщества США Майкла Аткинсона, который дал ход жалобе так называемого разоблачителя. А министру обороны Марку Эсперу пришлось лично обещать журналистам, что для еще одного давшего показания — экс-советника по Украине Александра Виндмана, все закончится без последствий. Журналисты не верили, Эспер вышел из себя и перешел на русский.

Для американских телеканалов, рабочий язык, тут конечно — это язык цифр. То есть телевизионных рейтингов. На теме в новостных службах попытаются неплохо заработать. В 75 году слушания по импичменту Никсона смотрели почти 80% американцев.

"Не терпится посмотреть на это. Это же исторический момент. Не так много американцев наблюдали импичмент со времен основания нашей страны. Это происходило не так уж много раз в нашей истории", — сказала ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу.

Если быть совсем точным, то всего дважды. В 1868 Палата представителей представила к импичменту Эндрю Джонсона, но дальше Сената не пошло. В 1998 после истории с Моникой Левински занялись Биллом Клинтоном, но и он остался в Белом доме. Что касается Ричарда Никсона в 1974 году, то он не стал дожидаться решения верхней палаты и сам подал в отставку. Дональд Трамп так точно делать не будет.