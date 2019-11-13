КХЛ. "Автомобилист" разгромил "Сочи" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где "Автомобилист" на своей площадке принимал гостей из ХК "Сочи". Встреча проходила на стадионе "Уралец", и завершилась со счетом 5:1 в пользу "Автомобилиста".

Победу хозяевам льда принесли точные броски Анатолия Голышева, а также дубли Артема Гареева и Найджела Доуса. Единственным ответом гостей с юга России стала шайба Артема Томилина.

"Автомобилист" добился третьей победы подряд. Теперь клуб из Екатеринбурга набрал 28 очков и располагается на девятой строчке Восточной конференции КХЛ. "Сочи" же прервал свою четырехматчевую серию побед, и с 23 баллами занимает также девятое место, но на Западе.