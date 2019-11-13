Непобежденный боец ММА Сосновский арестован в Москве

Непобежденный боец смешанного стиля в тяжелой весовой категории Дмитрий Сосновский арестован Пресненским судом Москвы. Причиной ареста является уголовное дело, заведенное за похищение человека. Россиянин выступал в UFC.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Сосновскому. Он проходит по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц. Часть 3 статьи 126 УК РФ, — приводит ТАСС заявление суда.

Сосновский выступает на профессиональном уровне с 2012 года. За это время он провел в ММА десять боев, каждый из которых завершался победой 30-летнего россиянина. В своем послужном списке он имеет одну победу в дебютном поединке в UFC, в котором он удушающим приемом победил англичанина Марка Годбира.