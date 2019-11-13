В США живыми нашли трех коров, которых несколько месяцев назад унесло цунами

На Внешних отмелях в США были найдены три коровы, которые, по всей видимости, были унесены ураганом "Дориан" в начале сентября этого года.

Об удивительном инциденте сообщает местное издание Charlotte Observer. Коров нашли сотрудники национального парка на мысе Лукаут, который входит в состав Внешних отмелей. Первое парнокопытное обнаружили через месяц после случившегося шторма, еще двух — в последние две недели.

По всей вероятности, ураган, который обрушился на Северную Каролину, образовал небольшие цунами, которые затопили прибрежную зону и перенесли животных в другие места. По словам пресс-секретаря парка, парнокопытные пережили удивительное путешествие. Еще бы немного и они дрейфовали бы в Атлантическом океане. Сотрудники парка предполагают, что коровы могли преодолеть вплавь около восьми километров.

Животных планируют вернуть туда, откуда их унесло — на остров Кедр. Скорее всего парнокопытным дадут успокоительное перед тем, как перевезут их с помощью специального судна.