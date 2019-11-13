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13 ноября 201922:55 Анастасия Ефимова

Внимание прессы зашкаливает: толстый кот Виктор стал настоящей звездой

Внимание прессы зашкаливает: толстый кот Виктор стал настоящей звездой

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сегодня обратился к главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву с просьбой пересмотреть регламент регистрации и перевозки домашних животных на самолетах компании. Повод понятен — курьезная история Михаила Галина, которому пришлось обманом пронести на борт своего кота Виктора в связи с тем, что последний оказался слишком тяжелым для путешествия в салоне, а перелет в багажном отделении из Москвы во Владивосток мог попросту не пережить. Споры на эту тему не утихают. Кто-то упорно винит перевозчика в излишнем формализме и запускает флэшмобы в поддержку кота. Другие требуют неукоснительного соблюдения существующих норм. Возможен ли компромисс?

Еще утром объектив камеры вызывал у него живейший интерес, но к вечеру, когда градус внимания прессы начал зашкаливать, кот Виктор, судя по амплитуде движений хвоста, не на шутку занервничал.

"Я буквально только что давал интервью The Washington Post, The New York Times и еще ряду изданий. Я до сих пор удивляюсь происходящему — у меня с реальностью не вяжется, не ассоциируется. Я до сих пор не понимаю, почему так происходит", — признался владелец кота Виктора Михаил Галин.

Видимо потому, что все любят котиков, Виктор теперь настоящая звезда. The Guardian, Daily Mail, Fox News, BBC — на интервью к русскому коту Виктору выстроилась настоящая интернациональная очередь.

"Витя, не зазвездись! Знаете, как бывает: чуть-чуть популярности, сразу же нос кверху. Но я сразу скажу: на кошек эта болезнь не действует. Только на человека", — рассказал художественный руководитель "Театра кошек", народный артист России Юрий Куклачев.

Пока познавший прелести бизнес-класса и вкусивший людской славы Виктор признаков звездной болезни не подает. Его воля — вообще не летал бы, ведь его и здесь, на земле, неплохо кормят. Что, в конечном счете, и стало главной проблемой: в салон самолета он по габаритам не проходит, мол, лишний вес. Впрочем, правила эти могут и пересмотреть по инициативе Госдумы, где регламент перевозки домашних животных предлагают изменить.

"Надо изменить правила провоза небольших питомцев. Почему-то сейчас прицепились к весу. Вес, в данном случае, вообще не главное. Главным является что? Главным являются габариты переноски. Если животное в переноску помещается, а сама переноска не превышает габариты ручной клади, которые установлены авиакомпанией, зачем цепляться к весу животного? Что такое восемь килограммов? Почему не семь? Почему не девять? Почему именно восемь?", — заявил председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Потому что более крупное животное в переноске не поместится. Или, по крайней мере, окажется в весьма стесненных обстоятельствах. Параметры сумки, в которой должно путешествовать животное, обговариваются перевозчиком. И, покупая билет, владелец с этими правилами соглашается.

"У компании "Аэрофлот" строгие требования к параметрам переносок для провоза животных в салоне самолета. Так, размеры мягкой сумки-контейнера не должны превышать в сумме трех измерений 126 сантиметров. Параметры жестких контейнеров не должны превышать те параметры, которые установлены авиакомпанией, но уже относительно каждой из сторон", — прокомментировала заместитель начальника пресс-службы ПАО "Аэрофлот" Вера Обанина.

На сторону усато-полосатого пассажира, который в сумме трех измерений оказался на два килограмма больше положенного перевозчиком, встают теперь коты и кошки социальных сетей. Хэштеги #Бронебагаж, #Викторлетай и #Я/Мытолстыйкот сегодня в топе.

"Ребята, я считаю, что ответственный котохозяин, да и просто человечный котохозяин, никогда не отправит своего друга лететь в багажнике — в холодном, с какими-то непонятными чемоданами. Поэтому #Викторлетай", — заявила актриса Лукерья Ильяшенко.

"Мы с моей кошкой Моцареллой поддерживаем кота Виктора. Считаем, что у толстого кота есть все права летать "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями. Он не виноват, что он такой!", — рассказала заслуженная артистка России Жанна Эппле.

"Виктор и твой хозяин тоже! Мы с Шелдоном выражаем всяческую поддержку. Летай самолетами, пусть все будет хорошо. Пусть авиакомпании будут лояльны к нашим маленьким друзьям пушистым, и пусть вся эта история закончится хорошо!", — защитился за кота певец, телеведущий Родион Газманов.

Для кота Виктора эта история закончилась просто отлично. Новое лицо кошачьего бодипозитива не комплексует, иностранных газет со своим фото на первой полосе за завтраком не читает и вообще от лишнего внимания устал. На борту рейса Москва – Владивосток он, может, и взлетел на вершину популярности, но из всех мест на планете по-прежнему предпочитает свою приморскую кухню.

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