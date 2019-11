Внимание прессы зашкаливает: толстый кот Виктор стал настоящей звездой

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сегодня обратился к главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву с просьбой пересмотреть регламент регистрации и перевозки домашних животных на самолетах компании. Повод понятен — курьезная история Михаила Галина, которому пришлось обманом пронести на борт своего кота Виктора в связи с тем, что последний оказался слишком тяжелым для путешествия в салоне, а перелет в багажном отделении из Москвы во Владивосток мог попросту не пережить. Споры на эту тему не утихают. Кто-то упорно винит перевозчика в излишнем формализме и запускает флэшмобы в поддержку кота. Другие требуют неукоснительного соблюдения существующих норм. Возможен ли компромисс?

Еще утром объектив камеры вызывал у него живейший интерес, но к вечеру, когда градус внимания прессы начал зашкаливать, кот Виктор, судя по амплитуде движений хвоста, не на шутку занервничал.

"Я буквально только что давал интервью The Washington Post, The New York Times и еще ряду изданий. Я до сих пор удивляюсь происходящему — у меня с реальностью не вяжется, не ассоциируется. Я до сих пор не понимаю, почему так происходит", — признался владелец кота Виктора Михаил Галин.