Медведев: мне необходимо прибавлять в ментальном аспекте

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал поражение испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин признался, в чем ему еще предстоит добавлять.

"Есть ли у меня психолог? Да, есть. Я понимаю, о чем вы. Честно, не знаю, что произошло – такие матчи надо доводить до конца, — приводит слова Медведева Спорт24.Ru. – Мне надо прибавлять в ментальном аспекте, это факт. Очень грустно, но теперь надо двигаться дальше".

"Во втором сете я верил в обратный брейк, поскольку очень хотел выиграть в двух сетах. Просто у меня не вышло. Зато я прекрасно начал третий сет. Ну а дальше вы знаете. Тем не менее, сегодня я играл намного лучше, чем вчера. Очень жаль, что не выиграл. Но по качеству игры сегодня был хороший матч".

Напомним, что в третьем сете Медведев вел со счетом 5:1 и имел возможность завершить его крупной победой над первой ракеткой мира, однако Надаль совершил камбэк и вырвал победу со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

В третьем матче группы Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Поединок состоится 15 ноября.