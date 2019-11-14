Российские хоккеисты уступили канадцам в пятом матче молодежной Суперсерии

Молодежная сборная России проиграла пятый матч Суперсерии-2019 против команды Западной хоккейной лиги (WHL). Поединок проходил в канадском городе Саскатун на стадионе "СаскТел-центр" и завершился поражением россиян со счетом 1:2.

Российские хоккеисты открыли счет на шестой минуте матча, когда заброшенной шайбой отличился Максим Соркин. Россия вела в счете на протяжении большей части матча, пока за 20 секунд до завершения основного времени не пропустила ответную шайбу от Боуэна Байрама.

Встреча перешла в дополнительное время, где спустя три минуты после его начала канадец Кален Эддисон поставил точку в матче.

Теперь подопечные Валерия Брагина уступают в Суперсерии 2:3. Следующий матч между российскими и канадскими хоккеистами состоится 15 ноября.