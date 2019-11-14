Благовещенск: после стрельбы в колледже преступник застрелился

19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в учебном заведении. Один человек погиб, трое ранены. Преступник застрелился. Возбуждено уголовное дело.

От огнестрельных ранений погиб 19-летний юноша, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу (один из них в тяжелом состоянии). Злоумышленник покончил с собой.

В МВД сообщили, что причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками. По данным ТАСС, перед началом учебного года в колледже были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности.

Губернатор региона принес соболезнования родственникам и обещал оказать всю необходимую помощь.