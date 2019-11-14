Бразилия встречает саммит БРИКС павлинами: эстафетную палочку принимает Россия

14 ноября — основной день работы саммита БРИКС. Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР обсуждают вопросы политики и экономики, а также взаимодействие стран "пятерки". Владимир Путин примет участие в пленарных заседаниях и проведет переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

Красная ковровая дорожка, почетный караул. В Бразилии явно хотели произвести впечатление. Торжественная церемония во дворце Итамарати, где располагается министерство иностранных дел. Сразу после протокольного фото гостей приглашают на концерт.

От имени президента Бразилии Болсонару — обед в честь лидеров, которые чуть раньше уже успели встретиться с бизнесом. Деловой форум БРИКС словно индикатор того, как развивается сотрудничество между пятеркой бурно растущих экономик. Тем более сейчас, когда с подачи США торговые войны и санкции стали проверенным приемом политического шантажа.

"Ситуация в глобальной экономике остается сложной. С начала 2018 года темпы роста непрерывно снижаются и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие 10 лет. Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм", — отметил в своем выступлении на форуме глава российского государства Владимир Путин.

Россия в течение многих лет проводит сбалансированную макроэкономическую политику, отмечает Путин. Ответственное отношение к государственным финансам, стабильность банковского сектора и, как результат, несмотря на внешнее давление, никаких катастрофических сценариев, никаких обвалов.

"Нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии, — пояснил участникам форума президент России. — Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений, настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру. В октябре текущего года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в России. Инвестиционная привлекательность, в том числе рынка ценных бумаг, повышаются. По итогам первого квартала этого года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на 4 миллиарда долларов".

Российский бизнес активно сотрудничает с партнерами в рамках БРИКС. В 2018 году товарооборот с государствами "пятерки" вырос более чем на 22 процента. Причем, речь прежде всего о промышленной кооперации: медицина, авиапром, телекоммуникации. Заинтересовать страны БРИКС теперь могут и российские цифровые разработки. Например, технологии электронного документооборота, поисковые системы и антивирусные программы. Другое перспективное направление — использование экологически чистых видов топлива. Среди стран, с которыми сотрудничество развивается особенно активно, — Китай.

Владимир Путин подъезжает на встречу с китайским лидером на отечественном AURUS с российским триколором и российскими номерами.

Путин и Си Цзиньпин встречаются постоянно, и каждый раз есть что обсудить.

"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития. Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием. Это в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство", — характеризует отношения Москвы и Пекина Путин.

"Между нашими странами наметилась очень позитивная динамика в сфере торговли. Безусловно, будем ее поддерживать. Новый год зовет к новым шагам и новым действиям", — призывает смотреть дальше в будущее Си Цзиньпин.

На территории резиденции дежурят военные. Строжайший контроль, который не распространяется разве что на птиц. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина проходит за городом. Природа. Зелень. Даже павлины ходят.

Среди стран, с которыми Россия сотрудничает особенно активно, — Индия. Товарооборот в прошлом году вырос более чем на 17%. Перед встречей Путина с Нарендрой Моди — обсуждение в кулуарах. Приготовлены папки, карандаши, блокноты. О теплоте отношений между Москвой и Нью-Дели говорит и то, насколько тепло Нарендра Моди приветствует российскую делегацию.

"Я хотел бы отметить, что все договоренности, достигнутые на наших предыдущих встречах, исполняются. В том числе и договоренности, достигнутые в ходе саммита в сентябре этого года во Владивостоке. Я жду нашей встречи в Москве в мае следующего года на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне", — приглашает 9 мая 2020 года в Москву Нарендру Моди Путин.

"Я рад нашим с вами частым встречам, в ходе которых можно обсудить и двухсторонние отношения, и международные проблемы. И я с удовольствием приеду в Россию на празднование 75-й годовщины Победы", — заверяет президента России Моди.

К России в 2020 году переходит и председательство в БРИКС. Саммит пройдет в Санкт-Петербурге. Уже сейчас готовится обширная экономическая программа. Кроме того, Путин пригласил лидеров стран "пятерки" и бизнес принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, а также прилететь осенью на Восточный экономический форум во Владивосток.

Столица Бразилии, построенная с нуля во второй половине пятидесятых, считается примером современной архитектуры того времени. Сегодня здесь обсуждают развитие мировой политической архитектуры. Объединение БРИКС уже стало мотором глобальной экономики. И его влияние в многополярном мире будет только расти.