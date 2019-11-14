Шахматы. Александр Грищук сыграет в финале этапа Гран-при ФИДЕ

В немецком Гамбурге определились финалисты третьего этапа шахматного Гран-при ФИДЕ. Из двух российских гроссмейстеров в главный финал пробился Александр Грищук, который выиграл матч у француза Максима Вашье-Лаграва. Даниил Дубов свой полуфинал проиграл.

При этом Грищук был сильнее Вашье-Лаграва в двух основных партиях – 1,5:0,5. Дубов же встречался с представителем Польши Яном-Кшиштофом Дудой и две партии в классические шахматы завершились вничью – 1:1. А вот на тай-брейке по быстрым шахматам поляк оказался искушеннее.