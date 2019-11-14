Российски вертолеты в сирийском Камышли защитят "Панцири"

В аэропорту сирийского города Камышли российские военные разместили комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" для защиты транспортно-боевых вертолетов, перебазированных на север Сирии с базы Хмеймим, сообщает телеканал "Звезда".

Отмечается, что с базы ВКС в Хмеймиме на север Сирии вертолеты летели порядка пяти часов. С земли их прикрывает система ПВО "Панцирь", место посадки оцеплено военными и полицией.