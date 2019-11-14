Приамурье посетила делегация офицеров правоохранительных органов 10 государств

Амурские таможенники поделились опытом с заграничными коллегами. Приамурье посетила делегация офицеров правоохранительных органов США, Нидерландов, Польши и еще семи государств.

Как передает ГТРК "Амур", благовещенские таможенники рассказали заграничным коллегам о методах борьбы с контрабандой, а также поделились историями крупных задержаний. Гостей интересовало, какие предметы чаще всего нарушители пытаются переправить через границу. Кроме того, амурчане поделились опытом современных технологий, которые помогают в работе. Шла речь и сотрудничестве таможенных служб России и Китая.

Также зарубежной делегации показали международный пункт пропуска "Благовещенск — Хэйхэ" и строящийся мост через Амур. В завершение гости побывали на площадках крупных предприятий.