Евро-2020. Россиянин Карасев рассудит сборные Болгарии и Чехии

Россиянин Сергей Карасев назначен в качестве главного судьи на футбольный матч отборочного группового турнира чемпионата Европы-2020 между командами Болгарии и Чехии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Помогать Карасеву будут российские арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым арбитром станет их соотечественник Сергей Иванов.

Встреча между болгарами и чехами пройдет в Софии 17 ноября. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.