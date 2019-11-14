СМИ: турецкие военные строят базу в Сирии

Вооруженные силы Турции начали возводить базу на северо-востоке Сирии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ. Военные объект стоять недалеко от населенного пункта Аль-Хавас.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию "Источник мира". Целью военных была зачистка от курдских боевиков буферной зоны на сирийско-турецкой границе.



Однако после встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана операция была приостановлена. Лидеры двух стран приняли декларацию о совместных действиях по урегулированию конфликта в Арабской Республике. Российские военные полицейские обеспечили безопасный вывод курдов из буферной зоны, после начали патрулировать ее вместе с турецкими коллегами.