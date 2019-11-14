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14 ноября 201921:06 Валентин Богданов

Отношения "на дне": лидеры США и Турции не могут договориться

Отношения "на дне": лидеры США и Турции не могут договориться

"Выглядели бледно" и "не нашли ответа на главный вопрос" — так Трамп оценил выступление двух первых свидетелей на процессе по импичменту. При этом официальная представитель Белого Дома чуть ранее заявила, что президент, вообще-то, трансляцию не смотрел, а вместо этого напряженно работал, пытаясь решить с Эрдоганом, что же Турции делать с закупленными у России С-400. Трамп эту версию поддерживать не стал видимо потому, что с турецким лидером по существу так и не договорился. Лидеры решили создать комиссию, которой передоверят поиски выхода. 

Один кадр честнее сотен дипломатических формулировок — он говорит об истинной атмосфере переговоров в Вашингтоне. Перед отелем, где остановился турецкий президент, митинг недовольных тем, как он действует по отношению к курдам в Сирии и тем, что у него встреча в Белом доме.

Договорились ли о чем-то с Трампом, Эрдоган рассказал на борту самолета на обратном пути через Атлантику. Телекамеры не включились, но есть выверенная цитата:

"Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400. Нельзя полностью отказаться от них и перейти на американские системы ПВО Patriot. Мы сказали, что можем купить их, но покупая, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право, за счет которого США строят свои расчеты".

Исключение Турции из программы производства F-35 Анкару, похоже, не переубедило, и чтобы уговорить Эрдогана Трамп оперативно сколотил целую группу поддержки. В нее вошли и хорошие, и плохие полицейские. Условно к первым можно отнести госсекретаря Помпео, ко всем остальным — министра торговли Уилбур Росс и пять сенаторов — намек на неизбежные санкции, если Турция не согласится на 100-миллиардную торговую сделку, если не скажет Вашингтону "да". В  эфире CNN заявили: "Эта встреча происходит в то время, когда отношения между двумя странами находятся на дне. Пока мы наблюдаем, что обе стороны придерживаются своей точки зрения, а будет ли прогресс, покажет время".

Ледяное напряжение разлито в воздухе, даже первым леди как-то зябко. Иванка Трамп и Эмине Эрдоган так и остались в пальто. Их мужей не было чуть больше часа. Когда оба лидера вышли на пресс-конференцию, стало понятно: если о чем и договорились, то точно не об С-400. О российских "Триумфах" президент США вспоминал с досадой, а вскоре перешел к комплиментам такого уровня, что даже по восточным меркам это выглядит, как перебор.

"Я хочу сказать, что у нас прекрасные отношения с курдами. Мы успешно боролись с ними против ИГ, и я думаю, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами. Их сейчас много живет в Турции, и они счастливы там", — заявил президент США Дональд Трамп.

Взявший микрофон курдский журналист этот пафос попытался снизить как сумел. Явную бестактность допустили и корреспонденты любимого Трампом телеканала Fox. Они спросили Эрдогана о судьбе письма, в котором президент США в хамском тоне призывал турецкого коллегу не быть дураком:

"Эти письма я сегодня вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин (командующий СДС Мазлум Кобани) был собеседником такой страны как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан".

Впрочем и Эрдогану было что ответить. Он вновь потребовал от США выдать проповедника Гюлена, которого в Анкаре считают причастным к перевороту. Трамп, конечно, слышал, но головной боли ему хватает и без Гюлена. Пять с половиной часов продолжался в Конгрессе первый раунд открытых слушаний по импичменту.

Республиканцы перепалкой реагировали на припасенную послом на Украине Тейлором домашнюю заготовку. Мол, на следующий день после разговора с Зеленским Трамп созванивался с послом в ЕС Сондлендом.

"Мой подчиненный сопровождал Сондленда на встрече с господином Ермаком в Киеве. После встречи Сондленд позвонил Трампу, и мой сотрудник услышал, как Трамп спрашивал о расследованиях. Тот ответил, что украинская сторона готова двигаться вперед. После звонка мой подчиненный спросил Сондленда, что Трамп думает об Украине и тот ответил, что президента больше всего волнуют расследования по Байденам, на которых так настаивал Джулиани", — заявил и. о. временного поверенного в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Для демократов это особо ценный фрагмент. С помощью него они надеются пробить брешь в защите Трампа.

"Подслушанный разговор доказывает, что это Трамп является инициатором всего", — выступил с заявлением председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф.

Республиканцы для начала хотели бы расставить точки над i по поводу информатора. Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Джим Джордан сообщил: "Существует всего один свидетель, и его не хотят показывать ни нам, ни всей Америке, а именно этот парень заварил всю кашу. В конгрессе 435 членов и только один из них имеет возможность контактировать с ним. Этот единственный человек — господин Шифф. У нас никогда не будет шанса увидеть, как этот осведомитель поднимает правую руку и клянется говорить только правду". Но демократы против. Со счетом 13:9 в их пользу заканчивается голосование по вопросу вызова осведомителя.

Уже сегодня Трамп пообещал обнародовать расшифровку своего первого разговора с Зеленским. А в пятницу на Капитолийском холме ждут бывшего посла в Киеве Йованович, у которой за увольнение оттуда "большой зуб" на трамповского адвоката Джулиани.

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