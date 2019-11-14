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Стрельба в Америке 31 минута назад

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14 ноября 201921:32

Стрельба в школе Калифорнии: один человек умер, подозреваемый задержан

Человек, подозреваемый в стрельбе в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, задержан и в настоящее время проходит лечение в местной больнице. Об этом сообщается в четверг, 14 ноября, в Twitter на странице шерифа округа Лос-Анджелес. Кроме того, стало известно о смерти одного пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Калифорнии не менее шести человек получили огнестрельные ранения. Инцидент произошел в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

На странице в Twitter больницы Henry Mayo сообщается о смерти одного пострадавшего в результате стрельбы: "Одна женщина умерла, двое мужчин находятся в критическом состоянии". При этом отмечается, что один пострадавшей пребывает в хорошем состоянии.

Местные СМИ сообщают, что стрельбу устроил 15-летний подросток в черной одежде.

Ранее сообщалось о стрельбе в колледже Благовещенска, которую устроил учащийся. Один человек погиб, трое пострадали. Сам стрелок покончил с собой.

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