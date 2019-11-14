"Авангард" разгромил "Северсталь", проигравшую десятый матч подряд

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал новый игровой день. В одном из поединков омский "Авангард" нанес разгромное поражение череповецкой "Северстали". Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счетом 5:1 в пользу омичей.

Победу "Авангарду" принесли точные броски Игоря Макарова, Павла Дедунова, Свена Андригетто, Тейлора бЕка и Сергея Широкова. Единственная ответная шайба череповчан на счету Егора Морозова.

Для "Авангарда" этот успех стал третьим в предыдущих четырех. "Северсталь" же с продолжает свою самую продолжительную серию неудач – теперь она составляет 10 поражений кряду. Всего в активе череповецкого клуба 21 проигрышей в 28 матчах сезона КХЛ.

В еще ряде встреч дня были зафиксированы следующие результаты: "Ак Барс" – "Трактор" (4:1), "Локомотив" – "Нефтехимик" (6:3), "Торпедо" – "Сибирь" (6:2).