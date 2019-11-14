Владимир Путин: есть риск прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. По его словам, украинский "Нафтогаз" обостряет новыми исками ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту.

Одновременно глава государства отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. "Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста! Мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство? Мы готовы, пожалуйста", — подчеркнул он, отметив, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставкам ей газа. При этом его цена может быть ниже текущей на 25 процентов.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря текущего года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", напоминает ТАСС.