Юго-восток Франции погрузился во тьму

После обрыва линий электропередачи, вызванного обильными снегопадами, на юго-востоке Франции остались без электричества, по меньшей мере, 140 тысяч домов в департаментах Дром, Ардеш и Изер.

Сотрудники компании-оператора энергетических систем Франции "Энедис" работают над устранением возникших неполадок, передает ТАСС.

В настоящее время во французских департаментах Дром, Ардеш, Изер, Луара, Рона, Сона и Луара, Эн, Вар и Приморские Альпы из-за снегопадов объявлен предпоследний – оранжевый — уровень метеорологической опасности.