ММА. Харитонов нокаутом проиграл Васселу на Bellator 234

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов потерпел поражение от британца Линтона Вассела в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве. 39-летний россиянин проиграл во втором раунде технически нокаутом.

После боя Харитонов признался, что теперь ему предстоит перенести операцию на колене: "Извиняюсь перед всеми фанатами смешанных единоборств. Я порвал связку. Сделаю операцию и вернусь", — подписал россиянин фото в своем личном Instagram-аккаунте.

Теперь за свою профессиональную карьеру Харитонов имеет в своем активе 30 побед при восьми поражениях. 36-летний Вассел же добился 20-й победы в 28 проведенных боях.