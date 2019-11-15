Три очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"

В Национальной хоккейной лиге стартовали очередные матчи регулярного чемпионата. Встречей "Баффало Сэйбрз" – "Каролина Харрикейнз" открылась программа четверга. Победу в ней праздновали хоккеисты "ураганов". Итоговый счет - 5:4.

Одной из заметных фигур в составе "Каролины" стал российский нападающий Андрей Свечников, набравший три очка по системе "гол+пас". По разу россиянин ассистировал Себастьяну Ахо и Теуво Терявяйнену, а еще раз забил сам. Также забивали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон.

Всего Свечников имеет на своем счету уже 21 балл в текущем сезоне: из них 8 голов и 13 передач в 19 играх.

В составе "саблей" авторами забитых голов стали Джефф Скиннер, Кертис Лазар, Хенри Йокихарью и Юхан Ларссон.

"Каролина" после неудачной серии из четырех поражений уже второй матч кряду завершает победой. "Баффало" же проигрывает уже шестой матч подряд.