Индонезию сотрясли мощные подземные толчки

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в акватории Молуккского моря между островами Сулавеси и Хальмахера зафиксированы несколько мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых была равна 7,2.

Эпицентр сейсмического события находился в 133 километрах восточнее города Битунг (остров Сулавеси). По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "уничтожающее", передает "Интерфакс".

Позже в акватории Молуккского моря были зафиксированы сильные землетрясения магнитудой от 5,5 до 6,1, оцениваемые как "разрушительные".