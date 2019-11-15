После стрельбы в школах Приамурья организовано круглосуточное дежурство

В Благовещенске, где накануне студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства устроил стрельбу в учебном заведении, а после совершил суицид, усилены меры безопасности. Кроме него еще один человек погиб, ранены трое. Круглосуточное дежурство должностных лиц организовано школах, колледжах и детских садах Приамурья, передает телеканал "Россия 24".

Возбуждено три уголовных дела, в том числе по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. Следствие выяснило, что охрана в колледже работала без соответствующих разрешений. Власти обещают увеличить расходы на безопасность, а также проверить все школы и колледжи города на предмет наличия камер наблюдения, тревожных кнопок и металлодетекторов. По словам врачей — состояние пострадавших стабильное. Один из них находится на лечении в городской больнице, еще двое — в областной.