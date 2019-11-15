Российские военные взяли под контроль военный аэродром США в Сирии

На севере Сирии российская военная полиция заняла брошенный американцами аэродром. Видео десантирования опубликовал телеканал "Звезда".

Полевой аэродром расположен в районе населенного пункта Метрас на севере провинции Алеппо. Американцы использовали его для снабжения своих баз, а также завозили военную помощь для так называемой умеренной оппозиции.



На кадрах хорошо видно казарму и брошенные там вещи – продукты, средства гигиены, настольную игру, компьютерные диски. На базе был также тренажерный зал.

Американцы спешно покинули аэродром в среду. Теперь он находится под охраной российских военных.

Ранее президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что США начали военную операцию в арабской республике, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения. Сирийский лидер уверен, что Штаты вынуждены подчиняться воле крупных корпораций.