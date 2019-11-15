Сапоги всмятку: Путин о реверсе газа на Украину

Лидеры стран БРИКС намерены поддерживать политическое урегулирование в Сирии, ядерное разоружение Корейского полуострова и борьбу с коррупцией на всех уровнях. Эти и другие вопросы отражены в итоговой декларации, которую накануне приняли в Бразилии. Свою оценку актуальным международным вопросам дал на пресс-конференции и президент РФ Владимир Путин.

От российской до бразильской столицы — 17 часов на самолете. На другом конце света не осень, а весна, не ночь, а день. Неудивительно, что пресс-конференцию с российскими журналистами Путин начинает глядя на часы: "Уважаемые коллеги, добрый вечер или даже не знаю, добрый день".

В Бразилии у президента два крайне насыщенных дня. Встречи с коллегами, бизнесменами, но главное — форум БРИКС. Бразилия Россия Индия Китай и ЮАР. Объединению в этом году — 10 лет. Владимира Путина спрашивают о роли объединения в современном мире.

"Мы не превращаем это в какой-то закрытый союз, но по мере изменения ситуации в мире, роль и значение БРИКС, безусловно, будет расти. Уважаемые коллеги, вы посмотрите, что происходит в экономике. Ну, посмотрите просто на цифры. В этом году уже БРИКС обошел страны Семерки по объему ВВП. Кто этого может не замечать? Это реальный, существенный фактор в мировых делах. И он будет возрастать", — сказал Путин.

Такие пресс-конференции — возможность получить информацию из первых рук по самым разным вопросам и мы в Бразилии расспросили российского президента про Украину.

- Не так давно Нурсултан Назарбаев заявил о том, что готов поспособствовать организации вашей встречи с Владимиром Зеленским. Может быть, все-таки встретиться и поговорить?

- Что касается инициативы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он долгое время, многие годы жил на Украине. Он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастья не за морями. За морем и телушка полушка, да дорог перевоз. Знаете такую русскую пословицу? Вот, так вот не за морем, не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться. Сейчас о встрече до нормандского формата речь не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате. Что же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? Я думаю, в этом никто не заинтересован, ни я, ни президент Зеленский.

- Вопрос о разведении сил на Донбассе. Сложно, но все же произошло. На Ваш взгляд, каковы прогнозы на дальнейшее урегулирование этого конфликта?

- То, что произведено отведение сил в двух этих точках критических — это хорошо, мы это приветствуем. Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например главы МИД Украины о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там может идти тогда речь, я не очень понимаю. Надо развести по всей линии, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно надо сделать, и как можно быстрее.

Говоря про разведение сил на юго-востоке, Путин обращает внимание на заявления, которые на фоне, вроде бы, разрядки, делает Киев.

"Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. Если он не будет продлен... Дальше что? Что мы будем обсуждать в нормандском формате", — отметил президент РФ.

Еще один вопрос, с решением которого Украине затягивать себе же дороже. В конце года истекает контракт на транзит газа. Напрямую у Газпрома Киев топливо не покупает. Втридорога налажены так называемые реверсивные поставки из Европы.

"Хочу, чтобы всем было понятно, невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую. Чушь это. Понимаете? Сапоги всмятку. Это нереально абсолютно. Мы это прекрасно понимаем, мы просто не шумим по этому поводу, чтобы бы уж не обострять ситуацию. Вот в свое время приезжал господин Медведчук и Бойко, встречались с председателем правительства России. Они сказали для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал газ более дешевый на 25%, на четверть. Если мы, мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы от этого. Ну, вот я считаю, что это реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины. Что происходит в реалиях? Ну что, значит, опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде на шесть с лишним миллиардов. Ну, бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать. Пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам. Она взяла на себя обязательства принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста. Но это не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует наверно с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", — подчеркнул Путин.

Сирия — еще одна острая тема. Все ли задачи выполнила Россия по борьбе с террористами в Арабской республике?

"Почти 90% территории освобождено от террористов, и не просто освобождено, а поставлено под контроль легитимного правительства Сирии, чего мы и добивались, что мы и сделали".

По приглашению Дамаска Москва направила помощь еще и для того, чтобы террористы не расползлись по миру, в том числе и к российским границам.

"После того, как сирийские пограничники встали вдоль сирийско-турецкой границы, и больше информации по тому, кто находится, скажем, в лагерях, мы знаем, что там сотни боевиков — выходцев из России, и несколько тысяч — из стран СНГ. А сколько уничтожено? Не меньше, если не больше. Поэтому да, это всеобщая проблема для всех стран. Существует угроза инфильтрации выхода боевиков с территории Сирии. Мы знаем трагические случаи использования боевиков, которые прошли боевой опыт в Сирии, когда они наносили удары по некоторым европейским странам. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", — пояснил президент России.

Пример общих усилий — совместный разгром фашизма, Великой Победе вот уже скоро 75 лет. В Москве уважают историю и на парад приглашают всех, кто причастен. В том числе и президента США, какими бы сложными не были сейчас отношения.

"Приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании, был бы правильным и верным шагом. Но это не нам решать. Но если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать".

Обсудить есть что. Штаты разрушают существующую десятилетиями систему по контролю над вооружениями. Ставят условия — договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности будет, если только Китай поставит свою подпись.

"Ну, если подключать Китай, то почему только Китай, давайте будем подключать и Францию, и Великобританию, и другие страны, которые вроде, не признаны в качестве ядерных держав официально, но все в мире знают, они этого не скрывают, что они таковыми являются. Ведь невозможно себе представить ситуацию, когда кто-то будет что-то снижать, а другие будут бесконтрольно наращивать".

На каком фоне проходил форум в Бразилии, было понятно по количеству военных в столице. Армию ввели для охраны — 10 тысяч человек. Вынужденная мера — соседей по Латинской Америке трясет. Волнения в Чили, неспокойно в Венесуэле, вынудили уйти президента Боливии.

"Когда я смотрю на все, что происходит, например, в Боливии, о чем я думаю? Возникла ситуация, когда власти нет совсем. Все действующие власти от нее отказались. Практически власти нет — безвластие. Вообще, напоминает Ливию, хотя нет здесь прямого вооруженного вторжения извне, но... Страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это, конечно, тревожный такой сигнал".

В России минувшей весной были приняты так называемые законы об оскорблении власти. Звучали опасения, что с их помощью чиновники будут сводить счеты с неугодными. Наказание по статьям от штрафа до ареста на 15 суток.

"В других странах санкции гораздо более суровые, чем в России. Но фактически каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов. Вот в этом, собственно говоря, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться и быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти. Власти в этом заинтересованы", — отметил президент России.

Пресс-конференцией работа Владимира Путина в Бразилии не закончилась. Он еще встретился с настоятелем местного храма Русской православной церкви и провел переговоры со своим бразильским коллегой.