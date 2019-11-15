Новости Политика

Все видео этой рубрики
15 ноября 201910:02 Денис Давыдов

Сапоги всмятку: Путин о реверсе газа на Украину

Сапоги всмятку: Путин о реверсе газа на Украину

Лидеры стран БРИКС намерены поддерживать политическое урегулирование в Сирии, ядерное разоружение Корейского полуострова и борьбу с коррупцией на всех уровнях. Эти и другие вопросы отражены в итоговой декларации, которую накануне приняли в Бразилии. Свою оценку актуальным международным вопросам дал на пресс-конференции и президент РФ Владимир Путин.

От российской до бразильской столицы — 17 часов на самолете. На другом конце света не осень, а весна, не ночь, а день. Неудивительно, что пресс-конференцию с российскими журналистами Путин начинает глядя на часы: "Уважаемые коллеги, добрый вечер или даже не знаю, добрый день".

В Бразилии у президента два крайне насыщенных дня. Встречи с коллегами, бизнесменами, но главное — форум БРИКС. Бразилия Россия Индия Китай и ЮАР. Объединению в этом году — 10 лет. Владимира Путина спрашивают о роли объединения в современном мире.

"Мы не превращаем это в какой-то закрытый союз, но по мере изменения ситуации в мире, роль и значение БРИКС, безусловно, будет расти. Уважаемые коллеги, вы посмотрите, что происходит в экономике. Ну, посмотрите просто на цифры. В этом году уже БРИКС обошел страны Семерки по объему ВВП. Кто этого может не замечать? Это реальный, существенный фактор в мировых делах. И он будет возрастать", — сказал Путин.

Такие пресс-конференции — возможность получить информацию из первых рук по самым разным вопросам и мы в Бразилии расспросили российского президента про Украину.

- Не так давно Нурсултан Назарбаев заявил о том, что готов поспособствовать организации вашей встречи с Владимиром Зеленским. Может быть, все-таки встретиться и поговорить?

- Что касается инициативы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он долгое время, многие годы жил на Украине. Он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастья не за морями. За морем и телушка полушка, да дорог перевоз. Знаете такую русскую пословицу? Вот, так вот не за морем, не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться. Сейчас о встрече до нормандского формата речь не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате. Что же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? Я думаю, в этом никто не заинтересован, ни я, ни президент Зеленский.

- Вопрос о разведении сил на Донбассе. Сложно, но все же произошло. На Ваш взгляд, каковы прогнозы на дальнейшее урегулирование этого конфликта?

- То, что произведено отведение сил в двух этих точках критических — это хорошо, мы это приветствуем. Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например главы МИД Украины о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там может идти тогда речь, я не очень понимаю. Надо развести по всей линии, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно надо сделать, и как можно быстрее.

Говоря про разведение сил на юго-востоке, Путин обращает внимание на заявления, которые на фоне, вроде бы, разрядки, делает Киев.

"Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. Если он не будет продлен... Дальше что? Что мы будем обсуждать в нормандском формате", — отметил президент РФ.

Еще один вопрос, с решением которого Украине затягивать себе же дороже. В конце года истекает контракт на транзит газа. Напрямую у Газпрома Киев топливо не покупает. Втридорога налажены так называемые реверсивные поставки из Европы.

"Хочу, чтобы всем было понятно, невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую. Чушь это. Понимаете? Сапоги всмятку. Это нереально абсолютно. Мы это прекрасно понимаем, мы просто не шумим по этому поводу, чтобы бы уж не обострять ситуацию. Вот в свое время приезжал господин Медведчук и Бойко, встречались с председателем правительства России. Они сказали для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал газ более дешевый на 25%, на четверть. Если мы, мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы от этого. Ну, вот я считаю, что это реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины. Что происходит в реалиях? Ну что, значит, опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде на шесть с лишним миллиардов. Ну, бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать. Пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам. Она взяла на себя обязательства принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста. Но это не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует наверно с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", — подчеркнул Путин.

Сирия — еще одна острая тема. Все ли задачи выполнила Россия по борьбе с террористами в Арабской республике?

"Почти 90% территории освобождено от террористов, и не просто освобождено, а поставлено под контроль легитимного правительства Сирии, чего мы и добивались, что мы и сделали".

По приглашению Дамаска Москва направила помощь еще и для того, чтобы террористы не расползлись по миру, в том числе и к российским границам.

"После того, как сирийские пограничники встали вдоль сирийско-турецкой границы, и больше информации по тому, кто находится, скажем, в лагерях, мы знаем, что там сотни боевиков — выходцев из России, и несколько тысяч — из стран СНГ. А сколько уничтожено? Не меньше, если не больше. Поэтому да, это всеобщая проблема для всех стран. Существует угроза инфильтрации выхода боевиков с территории Сирии. Мы знаем трагические случаи использования боевиков, которые прошли боевой опыт в Сирии, когда они наносили удары по некоторым европейским странам. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", — пояснил президент России.

Пример общих усилий — совместный разгром фашизма, Великой Победе вот уже скоро 75 лет. В Москве уважают историю и на парад приглашают всех, кто причастен. В том числе и президента США, какими бы сложными не были сейчас отношения.

"Приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании, был бы правильным и верным шагом. Но это не нам решать. Но если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать".

Обсудить есть что. Штаты разрушают существующую десятилетиями систему по контролю над вооружениями. Ставят условия — договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности будет, если только Китай поставит свою подпись.

"Ну, если подключать Китай, то почему только Китай, давайте будем подключать и Францию, и Великобританию, и другие страны, которые вроде, не признаны в качестве ядерных держав официально, но все в мире знают, они этого не скрывают, что они таковыми являются. Ведь невозможно себе представить ситуацию, когда кто-то будет что-то снижать, а другие будут бесконтрольно наращивать".

На каком фоне проходил форум в Бразилии, было понятно по количеству военных в столице. Армию ввели для охраны — 10 тысяч человек. Вынужденная мера — соседей по Латинской Америке трясет. Волнения в Чили, неспокойно в Венесуэле, вынудили уйти президента Боливии.

"Когда я смотрю на все, что происходит, например, в Боливии, о чем я думаю? Возникла ситуация, когда власти нет совсем. Все действующие власти от нее отказались. Практически власти нет — безвластие. Вообще, напоминает Ливию, хотя нет здесь прямого вооруженного вторжения извне, но... Страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это, конечно, тревожный такой сигнал".

В России минувшей весной были приняты так называемые законы об оскорблении власти. Звучали опасения, что с их помощью чиновники будут сводить счеты с неугодными. Наказание по статьям от штрафа до ареста на 15 суток.

"В других странах санкции гораздо более суровые, чем в России. Но фактически каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов. Вот в этом, собственно говоря, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться и быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти. Власти в этом заинтересованы", — отметил президент России.

Пресс-конференцией работа Владимира Путина в Бразилии не закончилась. Он еще встретился с настоятелем местного храма Русской православной церкви и провел переговоры со своим бразильским коллегой.

Сейчас

09:45

Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой

08:40

Российские военные взяли под контроль военный аэродром США в Сирии

05:00

Из-за бомбы времен войны в Вильнюсе проведена эвакуация

04:36

Хабаровский край заметает снегом

03:51

В московской квартире произошел взрыв

02:53

В секторе Газа вновь гремят взрывы

01:58

Юго-восток Франции погрузился во тьму

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российские военные взяли под контроль военный аэродром США в Сирии

Российские военные взяли под контроль военный аэродром США в Сирии

1 час назад
Сапоги всмятку: Путин о реверсе газа на Украину

Сапоги всмятку: Путин о реверсе газа на Украину

14 минут назад
Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой. Подозревают отчима

Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой. Подозревают отчима

20 минут назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 16 ноября

20:00

Программа "Вести в субботу"
Все трансляции
В Шереметьеве один самолет задел другой

В Шереметьеве один самолет задел другой

1 час назад
В России запретят водку с хлопьями и синтетическими отдушками

В России запретят водку с хлопьями и синтетическими отдушками

45 минут назад
Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

13.11.2019 16:29
На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли

На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли

9 часов назад
Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам

Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам

46 минут назад
Погоняли и хватит: Нидерланды станут самой "медленной" страной Европы

Погоняли и хватит: Нидерланды станут самой "медленной" страной Европы

21 час назад
Асад о смерти бен Ладена и основателя "Белых касок": они выполнили роль и стали обузой

Асад о смерти бен Ладена и основателя "Белых касок": они выполнили роль и стали обузой

19 часов назад
Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

4 часа назад
Сергей Петров может продать "Рольф"

Сергей Петров может продать "Рольф"

12 часов назад
Уральские коммунальщики отремонтировали дом скотчем

Уральские коммунальщики отремонтировали дом скотчем

18 часов назад
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Появился первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Появился первый трейлер

14.11.2019 10:00
Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

13.11.2019 18:01
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13.11.2019 11:00
В Москве проходит фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

В Москве проходит фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

12.11.2019 05:59
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Беспроводные наушники и колонки оказались ключом к взлому смартфонов

Беспроводные наушники и колонки оказались ключом к взлому смартфонов

1 час назад
После стрельбы в школах Приамурья организовано круглосуточное дежурство

После стрельбы в школах Приамурья организовано круглосуточное дежурство

1 час назад
В Чили не утихают протесты

В Чили не утихают протесты

4 часа назад
В США набирает обороты скандал вокруг телефонных разговоров Трампа

В США набирает обороты скандал вокруг телефонных разговоров Трампа

4 часа назад
Правительство Италии выделило 20 миллионов евро для ликвидации последствий наводнения в Венеции

Правительство Италии выделило 20 миллионов евро для ликвидации последствий наводнения в Венеции

4 часа назад
Хабаровский край заметает снегом

Хабаровский край заметает снегом

5 часов назад
В московской квартире произошел взрыв

В московской квартире произошел взрыв

6 часов назад
В секторе Газа вновь гремят взрывы

В секторе Газа вновь гремят взрывы

7 часов назад
Число жертв стрельбы в калифорнийской школе возросло

Число жертв стрельбы в калифорнийской школе возросло

8 часов назад
Instagram перестает показывать лайки под чужими постами

Instagram перестает показывать лайки под чужими постами

9 часов назад
Путин рассказал о "полном контакте" с Зеленским и возможности встречи

Путин рассказал о "полном контакте" с Зеленским и возможности встречи

11 часов назад
Миллер не верит в обещанную синоптиками "розовую" зиму

Миллер не верит в обещанную синоптиками "розовую" зиму

12 часов назад
Мир без лайков: Instagram начал глобальный эксперимент

Мир без лайков: Instagram начал глобальный эксперимент

13 часов назад
Браузер, который платит за просмотр рекламы: Brave достиг версии 1.0

Браузер, который платит за просмотр рекламы: Brave достиг версии 1.0

15 часов назад
В Россию привезли три коллекционных суперкупе Bentley Continental GT

В Россию привезли три коллекционных суперкупе Bentley Continental GT

15 часов назад
Жертва или монстр? В "Прямом эфире" мать рассказала, почему посадила дочь в клетку

Жертва или монстр? В "Прямом эфире" мать рассказала, почему посадила дочь в клетку

15 часов назад
Apple уволила сотрудника за кражу интимного фото

Apple уволила сотрудника за кражу интимного фото

16 часов назад
Мединский: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Соколов?

Мединский: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Соколов?

17 часов назад
Кроссовер Mazda признан самым безопасным в истории EuroNCAP

Кроссовер Mazda признан самым безопасным в истории EuroNCAP

17 часов назад
Эксперты объяснили, зачем хранить квитанции после оплаты коммуналки

Эксперты объяснили, зачем хранить квитанции после оплаты коммуналки

19 часов назад
Старчиков рассказал, чего стоила роль в "России молодой" и к кому ушла жена

Старчиков рассказал, чего стоила роль в "России молодой" и к кому ушла жена

21 час назад
Социальная инженерия и card2card: появился новый способ хищения с карточек

Социальная инженерия и card2card: появился новый способ хищения с карточек

21 час назад
В этом году во ВКонтакте появятся дизлайки и аналог сервиса Patreon

В этом году во ВКонтакте появятся дизлайки и аналог сервиса Patreon

22 часа назад
Квартира для мини-пигов: жильцы подмосковной многоэтажки жалуются на свинарник по соседству

Квартира для мини-пигов: жильцы подмосковной многоэтажки жалуются на свинарник по соседству

23 часа назад
Обновлённый WhatsApp ударил по батарее смартфонов

Обновлённый WhatsApp ударил по батарее смартфонов

14.11.2019 10:11
Самые популярные города Золотого кольца в новогодние каникулы

Самые популярные города Золотого кольца в новогодние каникулы

14.11.2019 06:48
Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

12.11.2019 12:39
"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

12.11.2019 12:29
Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

12.11.2019 10:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку