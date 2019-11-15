Вместо ухода – тараканы и ужасающая грязь: эвакуирован челябинский дом престарелых

Из челябинского дома престарелых, где старики жили в антисанитарных условиях, эвакуировали постояльцев.

По данным местных СМИ, в доме престарелых по сигналу горожан прошла внеплановая проверка регионального Минсоцотношений и прокуратуры. Выяснилось, постояльцы содержались в ужасных условиях, ухода за ними не было. Еда хранилась в ведрах, по продуктам ползали тараканы, а старики спали на матрасах вместо кроватей. При этом их родственники платили за это деньги.

"Проверяющие обнаружили ужасающую грязь в помещениях, неухоженных лежачих больных, некоторые были в очень плачевном состоянии ", — рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Старший помощник прокурора области Наталья Мамаева сообщила, что в ходе проверки в доме престарелых были выявлены грубейшие нарушения, в том числе ненадлежащее оказание медицинской помощи. В связи с этим принято решение о его экстренном закрытии заведения. 54 старика, половина из которых лежачие больные, доставили в различные больницы.

Сейчас по данному факту ведется следствие. Руководство регионального следственного управления взяло расследование дела на контроль. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.