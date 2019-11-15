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15 ноября 201912:32

Семьдесят два "Калибра" залпом. Украинский адмирал пожаловался на мощь Черноморского флота

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Российский черноморский флот значительно нарастил свою боевую мощь за минувшие 5 лет, пожаловался главком ВМФ Украины Игорь Воронченко. Он подсчитал, что новые корабли ЧФ способны выдать залп из 72 крылатых ракет "Калибр", до конца 2020 года эта цифра вырастет до 168, пишет агентство РИА Новости.

Также адмирал отметил строительство эшелонированной противовоздушной обороны в регионе, которую усилили зенитные ракетные комплексы С-400.

По мнению Воронченко, Украина должна строить собственный флот и укреплять сотрудничество со странами НАТО.

На сегодняшний день на вооружении Черноморского флота России стоят боевые корабли проектов "Буян", "Буревестник" и "Каракурт". Все они несут комплексы "Калибр". Многие экипажи уже имеют боевой опыт: участвовали в операции по уничтожению террористов в Сирии. Кроме того, крылатыми ракетами оснащены дизель-электрические подлодки проекта "Варшавянка". Шесть таких субмарин служат на ЧФ.

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