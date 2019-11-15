В Приморье нетрезвые полицейские стали фигурантами служебной проверки. Видео

Полиция Приморского края проводит служебную проверку в отношении сотрудников ГИБДД, "засветившихся" в Сети в неподобающем виде, — об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной повышенного интереса к правоохранителям со стороны коллег стала публикация видео, на котором "сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему находятся в торговом зале продуктового магазина предположительно в состоянии алкогольного опьянения".

Личности "героев", здорово удививших даже видавших виды продавщиц магазина в Артеме, уже установлены. Они действительно трудятся в органах внутренних дел, однако есть основания полагать, что в скором времени им придется искать новое место работы.

В региональном УМВД уже пообещали, что "по итогам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении … по отрицательным мотивам".

Известно, что в настоящее время стражи порядка отстранены от исполнения служебных обязанностей.