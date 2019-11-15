Лихач сбил полицейского, пытавшего не пустить его на закрытую ледовую переправу. Видео

Очевидец запечатлел наезд на сотрудника полиции, произошедший в пятницу, 15 ноября, в Якутии на ледовой переправе через реку Лену.

Как сообщают местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на маршруте Якутск – Нижний Бестях организована незаконная переправа через лед.

Прибывшие полицейские попытались остановить водителей, несанкционированно выехавших на лед. Однако один из нарушителей сбил инспектора ДПС и скрылся с места аварии.

Известно, что лихача уже нашли – мужчина 1980 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за превышение скорости, стал фигурантом проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.