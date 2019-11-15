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Газовые споры 1 час назад

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15 ноября 201915:16

Еврокомиссия и Киев отреагировали на газовое заявление Путина

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20-25 процентов разницы должна быть цена газа для Украины из Европы и при прямых поставках из России, пояснил исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Это не скидка, а нормальная цена, считает Витренко, следствием которой является снижение украинских доходов от транзита газа в Европу.

Витренко пояснил экономику этого процесса: при прямых поставках на Украину "Газпром" меньше подает газа для транзита в Европу, а значит меньше платит за транзит газа Украине, сообщает "Интерфакс". При этом Витренко подчеркнул, что скидка в 20-25 процентов цены не может компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые, как считает глава "Нафтогаза", "Газпром" должен заплатить Киеву по решению Стокгольмского арбитража.

Три миллиарда долларов образовались из признания двухмиллиардного долга "Нафтогаза Украины" перед "Газпромом". Далее "Газпром" Стокгольмский арбитраж решил, что "Газпром" должен почти пять миллиардов долларов заплатить "Нафтогазу" за снижение объемов транзита российского газа в Европу. Кроме того, Киев добивается, чтобы "Газпром" был признан на Украине доминирующим игроком на транзитном рынке, а далее надеется, чтобы "европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением". Так, по мнению Витренко, будет разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России.

"Скидку справедливо считать по отношению к уровню "цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии", — предложил исполнительный директор "Нафтогаза".

Он настаивает на том, что контракт с "Газпромом" имеет смысл только тогда, когда "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства. А в Стокгольме "Нафтогаз" как раз разбирается с невыполнением "Газпромом", по мнению украинской стороны, своих контрактных обязательств.

"Заставлять нас отказаться от получения компенсации за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить "Газпром" от любых обязательств как по текущим, так и по новым контрактам", — сокрушается

Витренко при этом считает, что "Нафтогаз", добившийся исключения из договора с "Газпромом" правила "бери или плати", добиваясь выполнения принципа "качай или плати", не злоупотребляет своим правом обращаться в арбитраж. Он настаивает на том, что "Нафтогаз" подал в арбитраж ответ на газпромовские встречные иски до 1 ноября.

Продолжение спора в Стокгольме никак не должно угрожать продолжению транзита газа через Украину, считает Витренко. Тем, более, добавил он, что "Газпрому" предлагается заключать новый контракт на транзит не с "Нафтогазом", а с юридически отделенным от "Нафтогаза" новым газотранспортным оператором.

Еврокомиссия к вопросу транзита российского газа через Украину относится спокойно, подчеркнула председатель ЕС Мина Андреева: Брюссель продолжает работать с Москвой и Киевом над заключением нового контракта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в Бразилии, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Путин пояснил, что переговоры по транзиту "Нафтогаз" обостряет своими новыми исками в арбитраж. Одно из условий продолжения транзита российского газа через Украину – отказ от взаимных претензий.

"Нафтогаз Украины" на это ответил. И даже дважды. Один из ответов – от Витренко, второй – от главы "Нафтогаза" Александра Коболева. Коболев заявил, что намерен получить с "Газпрома" 22 миллиарда долларов.

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