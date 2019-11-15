В текущем году в СЗАО благоустроено свыше 40 гектаров территорий

В текущем году на северо-западе столицы по программе "Мой район" благоустроено более 40 Га территорий. В их числе 16 парков и знаковых объектов.

Как сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного округа города Москвы, в этом году в каждом районе округа организованы новые общественные пространства с комфортными зонами для прогулок, лавочками, качелями, фонтанами и цветниками, современными детские и спортивными площадками.

Больше всего жителям понравились такие объекты как: парк "Пальмира" в районе Куркино, территория новой базы для гребного слалома в районе Покровское-Стрешнево, сквер с "тропой приключений" и игровыми комплексами на улице Кулакова в районе Строгино.

В округе благоустроено 246 дворовых территорий. В районах высажено более 250 тысяч кустарников и 565 деревьев.