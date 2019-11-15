Из-за наводнения в Венеции закрыли площадь Сан-Марко

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро распорядился перекрыть доступ к центральной площади Сан-Марко, оказавшейся под водой из-за сильного прилива, передает "Интерфакс".

По последним данным, центр города затоплен на 70%, что повлияло на работу основного транспорта в Венеции – речных трамваев, которые прекратили свою работу. Третий день закрыты все учебные заведения.

Уровень воды 15 ноября достиг значения в 154 сантиметра, но затем начал снижаться. 12 ноября была превышена отметка в 187 от нормы. За всю историю наблюдений вода в городе поднималась выше только в 1966 году, достигнув 197 сантиметров.

Сан-Марко периодически заливает при затоплениях, поскольку площадь является самой низкой точкой Венеции.

Бруньяро оценивает ущерб в один миллиард евро.

Генеральное консульство РФ в Милане проинформировало общественность, что россияне не пострадали в результате стихии, в результате которой правительство Италии объявило в стране чрезвычайное положение и срочно выделило 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения.