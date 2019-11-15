Бизнес под угрозой: тонкая грань запрета на посуточную аренду жилья

В пятницу утром, 15 ноября, сразу несколько новостных лент сообщили, что решением правительства запрещается посуточная аренда квартир. То, что ограничения, в первую очередь, направлены против незаконных хостелов, было ясно изначально. Но попадают ли под норму те, кто сдает квартиру частным порядком или через популярные интернет-сервисы на несколько дней размещает у себя туристов?

Квартира — чистая, постояльцы — тихие, спокойные, хоть и меняются каждый день. Виктория сдает квартиру посуточно, но теперь оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах запрещено. Бизнес под угрозой. По словам Виктории, туристам выгоднее снять квартиру и не ходить в рестораны, потому что еду можно приготовить дома.

Это был контрольный удар в борьбе с хостелами — шумными мини-гостиницами, когда в одну комнату набивались десятки постояльцев и вели себя так, что у соседей штукатурка сыпалась. Такие "нехорошие квартиры" запретили еще в октябре, а сейчас уточнили формулировки в правительственном постановлении. Но, выходит, оно затрагивает и посуточную аренду.

"Сдача в найм посуточно и почасово в Российской Федерации является теперь незаконной. Поскольку это, по факту, оказание гостиничных услуг. И, если кто-то хочет сдать длительно в аренду свою собственность, абсолютно никто не мешает этому. Это может быть и неделя, и две недели, и месяц, и даже год", — прокомментировала депутат Московской городской Думы Елена Николаева.

Туристы, студенты, командировочные, конечно, переживают. Останавливаться в гостиницах — дороже и может не быть свободных номеров. Запрет на посуточную аренду особенно остро почувствуют в туристических регионах.

"Очень плохо отразится на Краснодарском крае, на Санкт-Петербурге, на Крыму, потому что много людей заняты в этом бизнесе", — заявил генеральный директор компании по поиску и найму квартир Юрий Кузнецов.

С другой стороны, в постановлении правительства нет слов "запрещено сдавать квартиры посуточно". Если без питания, обслуживания, уборки — это не гостиничные услуги, а найм жилья.

"Очень тонкая грань, она очень сложно доказуема, но она доказывается. При наличии желания и наличии твердого указания, я считаю, власти спокойно это сделают. Пока просто руки не дошли," — пояснил юрист Александр Сироткин.

Квартиры посуточно и даже на несколько часов по-прежнему сдаются тысячами. Профильные сайты предлагают варианты в любом городе, на любые даты, за любые деньги. Например, в Москве квартиры, сдающиеся посуточно, разбросаны по всему городу. Вот один из таких домов: судя по объявлениям, квартиру здесь можно снять на первом этаже, на пятом. Первый вариант является обманом — в объявлении говорилось о квартире, а на самом деле сдают комнаты. Документов о проживании не выдадут. С налогами — тоже большой вопрос. Запрет на гостиничные услуги в жилых домах вызывает улыбку.

В Минстрое вообще опровергают запрет посуточной аренды квартир. Квартира — это жилое помещение, а в постановлении говорится о нежилых, о гостиницах.

"Никакая аренда квартир сегодня не запрещена. Это взаимоотношение между собственником квартиры и арендатором. Ни посуточная, ни почасовая, ни другая, если она сегодня существует", — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

По всей видимости, потребуются дополнительные разъяснения. Что же касается системы штрафов для владельцев посуточных квартир, ее пока только начали разрабатывать.