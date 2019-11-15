Мечты юных гимнасток разбила мошенница-лжетренер

Сколотила миллионное состояние на доверчивости родителей. В Нижнем Новгороде приговорили к пяти годам за решеткой мошенницу, которая открыла школу по художественной гимнастике, набрала учениц и стала собирать с них деньги за участие в сборах. Только вскоре выяснилось, что у лже-тренера даже нет профильного образования, а соревнования для всех участниц были бесплатны.

Улыбки и горящие глаза дочерей усыпили бдительность родителей. Тренеру по художественной гимнастике Ирине Майоровой — вот она на ковре показывает элементы своим воспитанницам — все доверяли безоговорочно. На протяжении нескольких лет. Вопросы к этой хрупкой блондинке появились только после очередной отмены учебно-тренировочных сборов. Деньги родителям за проезд, проживание и вступительный взнос — никто не вернул.

"Мы не поехали в Сочи на сборы, как планировалось, и в Новогорске должны были сборы состояться, но мы туда тоже не поехали. — Сколько денег отдали? — За Сочи мы отдали 37 тысяч 400 рублей", — рассказала Альбина Сенкова.

Сумма в итоге набежала немаленькая — один миллион триста тысяч рублей. По словам родителей, несколько месяцев тренер вполне успешно тянула время.

"То были деньги перечислены организаторам. Нам даже называлась гостиница, что им все проплачено и мы ждем, когда гостиница нам вернет обратно деньги. То напали, избили, обворовали", — перечисляет Светлана Сотникова.

Эти жуткие фотографии, по словам Майоровой, были сделаны сразу после нападения. Кровь, синяки, но вот в полицию она обращаться не стала. С заявлением, но уже в прокуратуру пошли родители ее воспитанников. Тут и выяснилось, что Ирина Майорова не имеет тренерской квалификации.

Организация с громким названием "Центр подготовки по художественной гимнастике", директором которого и сегодня является Ирина Майорова, официально зарегистрирована вот в этом жилом доме. Естественно, никаких занятий здесь не проводилось. Для этих целей тренер брала в аренду спортивные залы в соседних школах.

Действия тренера правоохранители квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере.

"Назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Исполнение наказания отсрочено в связи с недостижением малолетнего ребенка возраста 14 лет", — проинформировала общественность Кристина Гарсия, помощник прокурора Сормовского района.

Бледная, глаза заплаканные, жалуется на плохое самочувствие. Ирина Майорова свою вину не признает. Говорит, деньги потерпевшим уже выплачивает, произошедшее называет простым недопониманием. Деньги на сборы в Сочи были потрачены на другую поездку, но отчетных документов у нее нет.

"Организаторы соревнований и учебно-тренировочных сборов не выдают никакие отчетные документы — ни квитанции, ни договора. Они принимают деньги наличными денежными средствами", — сообщила Майорова.

В спортивных кругах Нижнего Новгорода тренер Ирина Майорова никому не известна. Зато ее хорошо знают в Переславле-Залесском. От родителей местных учеников она получила 3,5 миллиона рублей.

"За сентябрь она собрала с каждого человека от трех до пяти с половиной тысяч и занятия не проводятся. Купальники не привезены – уже будет скоро год. Купальники стоят от 3 до 20-30 тысяч", — рассказала Дарья Соколова.

Художественная гимнастика в России сейчас крайне популярна. На этой волне люди, мягко скажем, нечистые на руку, хотят заработать.

"Встречаются такие недобросовестные, возможно, бывшие спортсмены, которые были около спорта и возомнили себя тренерами, открыли какую-то организацию, и обманным образом, можно сказать так, заманивают туда детей. Всероссийская федерация художественной гимнастики будет поднимать вопрос о том, что бы какое-то регулирование происходило на законодательном уровне", — считает Виктория Аникина, заслуженный тренер России, официальный судья сборной РФ по художественной гимнастике.

В спортивной федерации советуют обращаться только в официальные секции и сторониться тех тренеров, кто обещает громкие победы уже через несколько месяцев.