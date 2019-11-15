Зеленский подписал закон о выделении ГТС из "Нафтогаза"

Владимир Зеленский одобрил выделение газотранспортной системы страны из "Нафтогаза" и создание независимого оператора. Соответствующий закон подписан украинским президентом. До этого документ был принят Радой.

Об этом шаге лидера Украины в Facebook написала замглавы его офиса Юлия Ковалив, добавив, что анбандлинг говорит о готовности Киева работать по правилам энергозаконодательства Евросоюза. Новые контракты с поставщиками газа Украина рассчитывает заключать именно на их основе.

Ранее украинские власти обещали провести анбандлинг к началу 2020-го.