Итоговый турнир АТР. Надаль лишил Медведева полуфинала

На Итоговом турнире года Ассоциации теннисистов-профессионалов определяются последние полуфиналисты. Претендующий на путевку в плей-офф испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира, переиграл грека Стефаноса Циципаса и тем самым лишил возможности россиянина Даниила Медведева сыграть в полуфинале.

В группе Андрей Агасси ситуация сложилась таким образом, что перед последним туром звание полуфиналиста обеспечил себе только Циципас, победивший Медведева и немца Александра Зверева. А уступившие ему теннисисты вместе с Надалем должны были разыграть вторую путевку в плей-офф. И для того, чтобы пару Циципасу составил наш игрок, необходимы были два условия: сам Даниил должен был обыгрывать Зверева, а Надаль обязан был уступить греку.

Но испанец победил досрочного обладателя путевки в полуфинал в трех партиях – 6:7, 6:4, 7:5. Интересно, что при этом он пока еще не может быть уверенным в том, что выйдет в четверку лучших. Теперь ситуация следующая: если Медведев проиграет Звереву, то пару Циципасу составит именно русский немец.

Для Даниила матч против бывшего соотечественника стал просто делом чести: выиграв он отправит в полуфинал Надаля, а сам вместе со Зверевым останется ни с чем. Но, думается, характер Медведева не даст ему возможности просто проиграть, ведь в таком случае он останется единственным из восьмерки участников, кто уступил во всех трех матчах...