Тренер Бельгии Мартинес: в Санкт-Петербурге пережил лучшие моменты карьеры

В субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе I между сборными России и Бельгии. От его исхода зависит, кто выиграет групповой турнир и получит преимущество при жеребьевке финального раунда. Нашу команду устроит только победа.

Понятно, что сборной России противостоит один из сильнейших соперников, а если верить рейтингу ФИФА – просто первая команда мира. Бронзовые призеры последнего мирового первенства, "красне дьяволы" из Бельгии в этом оборочном цикле выиграли все восемь встреч. В том числе и у нашей команды в Брюсселе с результатом 3:1.

За сутки до начала игры главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес встретился с прессой. Испанского специалиста сопровождал лучший бомбардир "дьяволов" Ромелу Лукаку. Он и начал общение с журналистами: "Я играл против многих версий сборной России, и должен сказать, ваша команда прогрессирует. Действовать против неё всё сложнее и сложнее. У вас хороший коллектив".

Отвечая на вопрос корреспондента Вестей.Ru, хотел бы бомбардир когда-нибудь оказаться в российской премьер-лиги, Ромелу ответил, что не исключает такой возможности: "Мой хороший приятель голландец Квинси Помес, отыгравший несколько лет в "Спартаке", много рассказывал мне хорошего и о России, и о своём клубе. Я часто бывал в вашей стране и у меня остались только хорошие впечатления. Сейчас я связан контрактом с "Интером", куда недавно перешёл. Но в перспективе я бы мог оказаться в клубе российской премьер-лиге".

Лукаку также сказал, что его команда будет играть на победу: "Мы привыкли побеждать и не хотим отказываться от этой привычки. Ваша команда тоже будет играть на победу. Тем интереснее будет встреча", — подытожил лидер бельгийской сборной.

"Мы будем стараться выиграть, и на поле выйдет сильнейший состав, — поддержал нападающего главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. – Мы максималисты, и русские тоже. Это будет сродни финалу. Прекрасный стадион. Большая аудитория. Чьтоеще нужно для хорошей игры?"

Для Мартинеса Санкт-Петербург – город особенный. Здесь сборная Бельгии в прошлом году обыграла англичан в матче за третье место чемпионата мира по футболу. "Это был пик моей тренерской карьеры, — сказал испанский специалист. – И вообще Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории".

Также Мартинес посетовал на плохое самочувствие Томаса Вермалена. Похвалил молодого полузащитника Юри Тилеманса, порадовался за бывшего помощника Тьерри Анри, возглавившего клуб MLS "Монреаль Импакт". А потом удалился на тренировку, в которой приняли участие все игроки сборной Бельгии? dлючая поигравших в нашем чемпионате Акселя Витселя и Максима Лестьенна.

Полевые игроки неспешно бегали по кругу в отведенные для просмотра 15 минут. Четвёрка вратарей разминалась под руководством Эрвина Леккенса. Судя по тому, что наиболее активно работал Тибо Куртуа, несложно догадаться? что в воротах "красных дьяволов" сыграет именно первый номер мадридского "Реала". Что касается остальных секретов, то Мартинес предпочёл их не открывать.

В Санкт-Петербурге установилась прекрасная для этого времени года погода. Сухо, безветренно, тепло. Все располагает к походу на футбол и ведь все билеты на матч уже раскуплены. Но за день до игры особого ажиотажа в городе на Неве пока не ощущается. Нет толп болельщиков с флагами и раскрашенными лицами, ни наших, ни бельгийских. Они заполнят улицы в субботу.

Афиш в городе тоже немного. Несколько плакатов "Наши парни" с лицами футболистов российской сборной и все. В кассе "Санкт-Петербург" арены билеты не продают. Кассиры уверяют, что все билеты распроданы через интернет. Сама чаша стадиона сменила "сине-бело-голубую" зенитовскую окраску на "бело-сине-красную" подсветку, цветовой гаммы российского флага...