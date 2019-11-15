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15 ноября 201923:10

Баскетболисты ЦСКА выиграли у турецкого "Фенербахче"

EPA

В Москве прошел матч баскетбольной Евролиги, в котором столичный ЦСКА принимал одного из "бумажных" фаворитов турнира – турецкий "Фенербахче". Гости были победителями регулярного чемпионата прошлого сезона и участниками Финал четырех, но в этом году начали турнир слабо. Проиграли они и армейцам – 70:88.

Кажется, что не слишком удачное завершение прошлого сезона, когда чемпионы "регулярки" уступили в полуфинале землякам из "Анадолу Эфес" и лишились шансов на победу в Финале четырех, который в итоге выиграл как раз ЦСКА, плавно перешло на нынешний сезон "Фенера". В восьми турах турки потерпели шесть поражений и идут в глубине таблицы, далеко от лидеров.

В матче против ЦСКА у турецкой команды можно отметить лишь одну вторую четверть, где они хотя бы обозначили борьбу, уступив со счетом 17:18. В трех остальных 10-минутных отрезках преимущество москвичей не вызывало сомнений – 21:17, 25:15 и 24:21. ЦСКА идет в таблице в лидиурющей группе из шести команд, каждая из которых выиграла по 6 и проиграла по 2 матча.

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