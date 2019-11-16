На Алтае в тридцатиградусный мороз загорелся пассажирский автобус

В субботу ночью рейсовый автобус Междуреченск-Белокуриха загорелся на трассе в Алтайском крае. Водитель остановил машину и высадил людей. При возгорании никто не пострадал.

Температура в это время опустилась до минус 31 градуса, пишет ТАСС. Как сообщили в краевом управлении МВД России, полицейские отвезли 20 пассажиров на ближайшую АЗС для обогрева, а затем за ними приехал резервный автобус.

Полицейские проводят проверку причин и обстоятельств ЧП.