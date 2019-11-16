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16 ноября 201908:29

Россия готова помочь Венеции, пострадавшей от наводнения

Наводнение в Венеции нанесло городу ущерб в размере уже минимум одного миллиарда евро. Власти Италии объявили режим ЧС.

Серьезно пострадал собор Святого Марка: там затопило крипту, потребуются реставрационные работы. Несет убытки и гостиничный бизнес. Уже около трети туристов, которые планировали в ближайшее время отправиться в Венецию, отказались от поездок.

Нынешнее наводнение по всем показателям — рекордное за последние полвека, передает телеканал "Россия 24". Москва заявила, что готова оказать Венеции помощь, как только об этом попросят итальянские власти.

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