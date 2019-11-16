Матвиенко: санкции против Кубы - грубейшее нарушение международного права

Столица Кубы в субботу отмечает своё пятисотлетие. Гавана считается одной из красивейших столиц мира, её центр находится под охраной ЮНЕСКО. К празднику завершили реставрацию двух тысяч зданий и памятников, сообщает телеканал "Россия 24".

Весьма своеобразный подарок на юбилей Гаваны Кубе преподнесли США. Вашингтон расширил свои санкции. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что в "чёрный список" добавлены пять гостиниц, принадлежащих кубинским военным.

Накануне с председателем Госсовета Кубы в ходе визита встретилась спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она возложила венок к Могиле неизвестного борца за независимость Кубы. Заявила, что американские санкции, которые действуют уже почти 60 лет, грубейшее нарушение международного права. И мировое сообщество добьётся их отмены.

"Российско-кубинские отношения в последние годы находятся на подъёме, нарастает активность, динамика диалога на высшем уровне, на уровне правительств, министерств, ведомств, и, конечно же, на уровне парламентов", — сказала Матвиенко.