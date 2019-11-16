500-летие Гаваны: город-сцена и подарки от России

Донья Исабель де Бобадилья, которая многие годы ждала возвращения своего супруга Аделантадо Эрнандо де Сото. А он так и сгинул в экспедиции в поисках "источника вечной юности". Но зато вечно юна сеньорита-столица, где установлена эта скульптура верной супруге, ставшей символом Гаваны. Как вечно юная, но одновременно одна из самых древних столиц всего Западного полушария отмечает свое 500-летие?

Если сеньора приглашает на танец, отказывать нельзя. Сегодня ее праздник. Такой бывает только раз в 500 лет.

Темпераментная и страстная сеньора Гавана. Хоть и говорит по-испански, но с неподражаемым гаванским акцентном, про который сами кубинцы шутят: "словно горячая картошка во рту". И все же в этой тропической экзотике и пленительной колониальной красоте — хорошо различимый и такой знакомый привкус социализма.

С 60-х Остров Свободы и победившей революции — наш давний и верный союзник в Латинской Америке. Об этом напоминают и сами кубинцы, услышав русскую речь среди вечерних улочек Гаваны.

"Всю жизнь Куба и Россия — крепкие друзья. Друзья навсегда", — сказал наш новый знакомый Гонсало. Когда-то он даже говорил по-русски, теперь помнит только привычное "товарищ". А ведь были времена, когда русский язык для Кубы стал практически родным.

Когда здесь только начинали строить социализм, Антолину Барсена Луису было всего четырнадцать. В числе первых по призыву команданте он поступил в первую в Гаване школу русского языка имени Максима Горького.

Сейчас русский вновь возвращается на Кубу. В том числе и вместе с нашими туристами. Такое гостеприимство за деньги не купишь. Россиянам здесь действительно рады. Впрочем, мосты дружбы строят не только туристы. С официальным визитом на Кубе — российская делегация.

Сердце политической жизни Острова Свободы. Площадь революции, где во время пламенных речей Фиделя Кастро собирались свыше миллиона человек, борцы за независимость. А вот и "апостол" — так его здесь называют — той самой кубинской независимости национальный поэт и герой Хосе Марти.

Панорама на Старый город и главное его украшение El Capitolio. Символ дружбы между Россией и Кубой. После масштабной реставрации. Вернуть этому символу былую красоту и величие помогали лучшие российские специалисты.

Прямо под куполом El Capitolio — нулевой километр. Здесь начинаются все кубинские дороги. С бриллианта. И это — тоже привет из России. В изумрудной огранке — именная драгоценность — El Fiel, что по-испански значит "верный". Верный, конечно, дружбе. Камень изготовили в Смоленске специально к 500-летию Гаваны. И такие теплые отношения между двумя странами только помогают отношениям деловым.

"Пожалуй, за все годы России это настоящие ренессанс. Оно носит характер взаимной заинтересованности, что очень важно", — подчеркнула председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

А вот еще один подарок имениннице — культурная программа. На главной сцене Гаваны — звезды российского балета.

Кстати, о русско-кубинской дружбе. У ее истоков стоял космонавт номер один. Гагарин стал первым президентом Общества дружбы между нашими странами. Он приехал в Гавану почти сразу после покорения космоса. И это была настоящая народная дипломатия. Сейчас партнерство России и Кубы выходит на новый уровень.

"Мы реализуем очень крупные проекты, они задействуют рабочую силу здесь. То есть приоритеты — это экономическое развитие", — отметил посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.

Кажется, на Острове Свободы начинается новая эпоха. Куба способна удивить даже старых друзей.

Вся Гавана в эти дни — одна большая сцена. Одна из главных улиц перекрыта. На ней — стулья. Это зрительный зал. Представление — ровно в полночь по местному времени. На Кубе — официальный выходной, а значит, приглашены все. Гулять и праздновать здесь будут еще два дня.