Опубликованы кадры с места крушения флотского истребителя МиГ-29К на Гоа

Многоцелевой истребитель МиГ-29К, относящийся к морской авиации ВМС Индии потерпел крушение в штате Гоа в субботу, 16 ноября. Очевидцы сняли на видео последствия авиакатастрофы.

Известно, что самолет разбился в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. Пилоты, находившиеся на борту воздушного судна, благополучно катапультировались и не пострадали.

Истребитель рухнул вне населенных пунктов, поэтому обошлось без жертв на земле.

По предварительной версии, озвученной местными СМИ, со ссылкой на представителя военного ведомства, причиной ЧП стало попадание птицы в двигатель.