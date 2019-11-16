Советник Вучича рассказала о его состоянии

Состояние президента Сербии Александра Вучича, госпитализированного накануне вечером из-за кардиоваскулярных проблем, стабильно, рассказала агентству Tanjug его советник Сузана Васильевич. Однако, добавила она, из предосторожности он пока остается в белградской Военно-медицинской академии, куда поместили сербского президента.

О госпитализации Вучича его генсекретариат сообщил лишь сегодня. Министр обороны Сербии Александр Вулин позже заявил, что президент Вучич, работая на благо родины, не бережет себя и не слушает врачей, однако "все будет хорошо". По мнению Вулина, глава государства вернется к своим обязанностям даже раньше, чем ему разрешат.